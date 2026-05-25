Caos vehicular, polvo, cocheras informales, aglomeración de personas, basura y comercio ambulatorio. Es lo que se ve todos los domingos, desde la madrugada, en la feria “La Cachina”, la más concurrida y visitada en Huancayo por miles de personas que concurren en busca de ofertas de productos de segundo uso.

En la época de lluvia, los comerciantes que ocupaban los puestos y, sobre todo, los consumidores padecían por el barro. Ahora el problema es el polvo, generado por los huecos en la pista y el calor que es insoportable, peor aún cuando la feria se llena. Y es difícil hasta poder avanzar.

congestión. Otro problema es el tráfico infernal. Los vehículos voltean de la avenida Ferrocarril hacia Huancavelica y viceversa. Sin embargo, ayer, las camionetas rurales de la empresa Teodoro Peñaloza, que hace servicios hacia Chupaca, tienen un paradero informal, las unidades se colocan una tras otra, y el cobrador llama a los pasajeros parta salir llenos e impiden el paso de otros vehículos. Como en la zona, no hay policías de tránsito, ni inspectores municipales que controlen. Estos conductores, toman las calles sin ningún control. Estos problemas, sin resolver dejará la gestión del alcalde de Chilca, César Damas.

El exgerente de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Chilca, Hugo Bustamante, manifestó que en su gestión se consolidó, el nuevo padrón de la feria que tiene registrados a 2500 comerciantes, que expenden sus productos en la avenida Ferrocarril, desde la avenida Huancavelica llegando hasta la avenida 9 de Diciembre, incluso llega hasta Huancán.

Antes se manejó una numeración por cuadras, es decir se establecía cierta cantidad de puestos existentes en cada cuadra, pero algunos comerciantes siempre quieren ocupar “martillos”. Es por ello que no se permite que se extiendan más comerciantes de los que ya están con puestos numerados.

PADRÓN. El responsable de turismo y ferias de la comuna chilquense, Daniel Yaranga, explicó que desde el 2024, se trabajó un plano, con los feriantes y los vecinos y este año se está aplicando. Tal es así, que los puestos de unos 30 feriantes, fueron observados por ubicarse en zonas de riesgo. Es por ello que les comunicaron y dieron facilidades para una reubicación, la mayoría aceptó pero son 5 puestos que aún se alinean o reubican.

Acotó que en el año 2025, cerca al jirón Tacna, un vecino tenía que salir por emergencia, ya que su hija con discapacidad, requería ser llevada a un hospital, pero por su frontis, no había acceso por eso se amplió el pase para que pase una silla de ruedas o camillas. Ahora ya cuenta con un pase. Antes habían dos comerciantes que impedían el acceso, mencionó Daniel Yaranga.

Los domingo, acuden 3 policías municipales desde las 8 hasta las 12 horas, para ordenar a los feriantes. No obstante, el problema de la congestión vehicular, no lo pueden solucionar y requieren la participación de la Policía de Tránsito. Las vías más congestionadas son la avenida Huancavelica, Ferrocarril, 9 de Diciembre en la intersección con Ferrocarril, donde en horas punta no se puede ni avanzar, porque existen dos carpas sobresalidas, que es un riesgo a la ocurrencia de accidentes e impiden la tránsito vehicular.

Es por ello que han coordinado con la Policía Nacional para que controlen.