En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, conmemorado este 23 de mayo, el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica desarrolló una jornada de sensibilización dirigida a pacientes, familiares y comunidad en general, con el objetivo de promover la importancia de la donación de órganos y tejidos.

Promueven la donación

Durante la actividad se realizaron charlas informativas y dinámicas participativas orientadas a generar conciencia sobre el impacto que tiene este acto solidario en la vida de miles de personas que esperan un trasplante para continuar viviendo.

La jornada contó con la participación de profesionales del área de Psicología del hospital, quienes lideraron actividades motivacionales y lúdicas para acercar el tema a la población de manera didáctica y empática. A través de estas intervenciones, se abordaron dudas frecuentes y se buscaron derribar mitos relacionados con la donación de órganos.

Representantes del hospital destacaron que fomentar una cultura de donación es fundamental para incrementar las oportunidades de vida de pacientes que permanecen en listas de espera a nivel nacional.

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