En la región Ica, decenas de pacientes con insuficiencia renal, así como personas con ceguera y enfermedades crónicas cardiovasculares y otros, esperan la donación de órganos y tejidos por años. El último donante efectivo en el departamento se registró en el 2019, desde la fecha ningún iqueño ha donado sus órganos, así lo informó Alberto Ramírez, presidente del Comité de Trasplante del Hospital EsSalud Augusto Hernández Mendoza en Ica.

Sin lista de espera

“En Ica nos preocupa mucho la alta incidencia de pacientes con enfermedades prevenibles que pueden llegar a necesitar un trasplante de órgano. Estas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que están basadas en la mala alimentación y mal estilo de vida, porque preferimos las comidas con grasas, sal elevada, no hacemos ejercicio, no comemos muchas verduras, no tomamos agua en las cantidades adecuadas, si nosotros lleváramos una alimentación equilibrada no caeríamos en estos problemas, porque tanto la hipertensión como la diabetes nos van a llevar a disfunción, anulación de algunos tejidos y órganos en nuestro cuerpo que luego nos llevan a la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial, de tal manera que muchas veces tenemos que mutilar al paciente diabético, hacerle la amputación de sus miembros inferiores, trasplante de riñón, del corazón y otros”, declaró.

Explicó que actualmente el nosocomio del Seguro Social de Salud (EsSalud) atiende hasta a 400 pacientes con insuficiencia renal, quienes llevan un tratamiento de hemodiálisis por su problema de salud, de este total 15 necesitan de manera urgente un trasplante de riñón, además otros pacientes con el paso del tiempo también necesitarán el mismo trasplante y advirtió que cada vez son más jóvenes y hasta niños quienes padecen del mal.

“Hay 400 pacientes, ya no alcanzan las máquinas de diálisis, la desesperación nuestra es esa y que siguen llegando aún más, y hemos tenido que hacer contratos con empresas externas para poder asumir esa responsabilidad. De ese total tenemos a 15 pacientes que tenemos que operarlos de manera inmediata que necesitan un riñón y no hay donantes. Lo alarmante es que vienen más jóvenes y niños, de 12, 14, 16 y 20 años que padecen del problema tan solo por una mala alimentación”, dijo.

En la misma línea advirtió el incremento de pacientes adultos mayores diabéticos e hipertensos, se calcula que entre el 15 a 20 % del total de personas de la tercera edad que se atienden en el Hospital Augusto Hernández Mendoza tienen este problema de salud, la mayoría solicita atención médica cuando presenta síntomas y se complican, sin embargo, se detecta que ya tenían la enfermedad hace tres o hasta cinco años atrás y no pudieron tratarla oportunamente por falta de un chequeo preventivo.

Demanda de córneas

Por su parte, Diana Casma, coordinadora de Procura de EsSalud Ica, sostuvo que no solo el riñón es el órgano más demandado, también reveló que existen entre 140 a 150 pacientes con problemas en la vista y que necesitarían un trasplante del tejido de córnea, además otros órganos con gran demanda también son el corazón, hígado, páncreas, pulmón y otros. En la región, la última extracción de órganos se realizó en el 2019, donde la familia de una gestante con muerte encefálica aceptó donar los órganos de su ser querido luego que perdiera la vida tras ser sometida a una cesárea en Pisco.

“Hemos identificado gran necesidad de pacientes que requieren un trasplante de córnea, los oftalmólogos del hospital han detectado entre 140 a 150 pacientes que requieren una córnea para recuperar la vista y lamentablemente los pacientes no pueden ser ingresados a una lista de espera en Ica porque no contamos con donantes. Estos pacientes padecen de enfermedades como el llamado queratocono que consiste en que la córnea se opaca y no permite que la persona vea, porque no ingresa la luz al ojo, entonces se queda ciega. Hay pacientes que nacen con esa condición y otras por accidente y el trabajo sufren un daño en su córnea y pierden la visión. Los asegurados iqueños se encuentran en una lista de espera en Lima donde la demanda es aún mayor y los referimos al hospital Edgardo Rebagliati”, dijo.

