En Ica, la Red Asistencial de EsSalud llevó adelante una serie de charlas dirigidas tanto a sus asegurados como al personal del Hospital Augusto Hernández Mendoza, con el objetivo de promover la donación de órganos y tejidos. Estas actividades se enmarcaron en la Semana del Donante, una campaña que busca aumentar la conciencia y el compromiso sobre esta causa.

Pueden salvar 8 vidas

El coordinador de Procura de la red asistencial, Dr. Alberto Ramírez, destacó la buena acogida que tuvieron las jornadas. “Ver la disposición de la comunidad y del personal de salud nos impulsa a seguir trabajando para que más personas entiendan que con un solo ‘sí’ pueden salvar hasta ocho vidas”, señaló.

Por su parte, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida, resaltó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la cultura de donación en la región. “No solo se trata de ofrecer atención médica, sino también de educar a la población sobre un tema tan crucial como la donación de órganos”, comentó.

La campaña forma parte de un esfuerzo constante para disminuir la brecha entre la demanda y la disponibilidad de órganos para trasplantes en el país, generando espacios de información y reflexión para que la ciudadanía tome decisiones informadas y solidarias.

VIDEO RECOMENDADO