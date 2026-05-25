Cientos de niños, jóvenes y familias de la habilitación urbana Kuélap, en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, vienen disfrutando de un moderno polideportivo recientemente implementado, el cual forma parte de un proyecto de mejoramiento de infraestructura deportiva impulsado en la zona.

Apoyo al deporte

El nuevo complejo ejecutado por el Gobierno Regional de Ica, ha sido diseñado para promover la actividad física, la recreación y la integración comunitaria, convirtiéndose en un espacio de encuentro para los vecinos del sector. La obra incluye una cancha polideportiva de uso múltiple, así como un gimnasio completamente equipado que permite el desarrollo de distintas disciplinas deportivas.

Uno de los principales elementos de la infraestructura es su techado de aluzinc, el cual brinda protección frente a la intensa radiación solar característica de la zona costera, permitiendo que los usuarios puedan realizar actividades deportivas en mejores condiciones de confort y seguridad.

Asimismo, el polideportivo cuenta con un moderno sistema de iluminación LED, que extiende su funcionamiento durante la noche y facilita la realización de actividades deportivas en horarios más flexibles para la población.

Entre sus componentes también destaca la implementación de grass sintético en la cancha principal, además de amplias tribunas para espectadores, zonas recreativas destinadas a niños, vestuarios para deportistas, oficinas administrativas y otros ambientes complementarios que permiten un uso ordenado y funcional del espacio.

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