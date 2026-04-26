El distrito de Parcona cuenta con una nueva infraestructura deportiva tras la culminación del polideportivo ubicado en la zona sur, una obra ejecutada por el Gobierno Regional de Ica, con una inversión que supera los 10 millones de soles.

Moderna sede

De acuerdo con la información oficial, el proyecto fue presentado como una intervención destinada a fortalecer la actividad deportiva y recreativa en la zona, beneficiando a miles de familias del distrito.

El moderno complejo denominado “José Choque Gutiérrez”, ha sido inaugurado y cuenta con canchas de alta competencia, tres losas multideportivas y campo de grass sintético habilitado para la práctica de fútbol y básquetbol. Asimismo, cuenta con un gimnasio equipado y zonas de calistenia de acceso público, orientadas a promover la actividad física en la población.

Entre sus instalaciones también se han implementado áreas recreativas para niños, incluyendo espacios diseñados para la primera infancia, así como infraestructura complementaria como vestuarios, servicios higiénicos, áreas administrativas y cuatro pórticos de ingreso.

Las autoridades señalaron que el polideportivo busca convertirse en un punto de integración social y deportiva para la comunidad, además de contribuir a la reducción del sedentarismo y fomentar hábitos saludables, especialmente entre niños y jóvenes.

“Esta obra no es solo cemento y grass; es nuestra principal herramienta contra el sedentarismo y un refugio seguro para que nuestros hijos crezcan con valores deportivos”, se destacó durante la presentación del proyecto.

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