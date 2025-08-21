El nuevo polideportivo de la zona sur de Parcona ya registra un 75% de ejecución. La obra del Gobierno Regional de Ica en coordinación con la Municipalidad Distrital de Parcona, tiene como objetivo ofrecer a la población un espacio deportivo y recreativo de primer nivel.

Apuesta por el deporte

Con una inversión que supera los 10 millones de soles, el proyecto representa una de las intervenciones más importantes en infraestructura deportiva para el distrito. El ingeniero Juan Mayaute Córdoba, residente de obra del Consorcio Sonne, aseguró que la ejecución se desarrolla según el cronograma previsto.

El futuro polideportivo contará con instalaciones modernas y funcionales, diseñadas para atender las necesidades de personas de todas las edades.

Entre los principales espacios se incluyen el área deportiva: Una losa multiusos y dos canchas de grass sintético, aptas para fútbol, baloncesto y otras disciplinas. Gimnasio al aire libre: con equipos de ejercicio disponibles para el público en general. Zonas de recreación: espacios diseñados especialmente para niños y bebés, que garantizan un entorno seguro y lúdico. Comodidades y servicios: cuatro pórticos de ingreso, áreas administrativas, vestuarios y servicios higiénicos distribuidos estratégicamente.

Además de fomentar la actividad física, el nuevo polideportivo busca convertirse en un punto de encuentro para las familias de Parcona, promoviendo estilos de vida saludables.

