La zona sur de Parcona celebra la culminación del Polideportivo de Parcona, una obra que promete transformar la vida de miles de familias y reafirma el compromiso de las autoridades con el impulso del deporte y la recreación en el distrito.

Apuestan por el deporte

Con una inversión superior a los S/ 10 millones, la infraestructura fue ejecutada por el Gobierno Regional de Ica. El complejo deportivo cuenta con una cancha de fútbol con césped sintético y sistema de malla metálica de protección, ubicada en un amplio espacio techado que permite su uso durante todo el año.

Además, incluye una losa deportiva multiuso techada con piso modular de polipropileno (PP), especialmente diseñado para ofrecer mayor amortiguación, resistencia y seguridad en la práctica de básquet, vóley y fulbito. Las tribunas incorporadas facilitan la participación ordenada del público en encuentros y campeonatos locales.

El polideportivo también dispone de un gimnasio equipado para entrenamiento de fuerza y preparación física, así como áreas abiertas para rutinas funcionales, danzas, talleres culturales y actividades comunitarias que promuevan estilos de vida saludables. Asimismo, se habilitó un espacio recreativo infantil con juegos seguros bajo cobertura, garantizando un entorno adecuado para el desarrollo y esparcimiento de los más pequeños.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, destacó la importancia de la obra: “Esta obra no es solo cemento y césped; es nuestra principal herramienta contra el sedentarismo y un refugio seguro para que nuestros hijos crezcan con valores deportivos.”

Con esta infraestructura techada y multifuncional, Parcona contará con un espacio integral que fortalecerá la práctica deportiva, la recreación y la convivencia ciudadana.

