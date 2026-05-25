Un ataque armado registrado en la región Piura terminó con la vida de un integrante del staff técnico de la orquesta Los Hermanos Chapoñay. El hecho ocurrió durante la noche del último domingo en el distrito de Veintiséis de Octubre, generando la intervención de la policía local.

La víctima fue identificada como Sergio Joel Ojeda Córdova, quien se encontraba cerca de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos armados. El caso es investigado por la Policía Nacional, que aún no ubica a los responsables del crimen.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, el hombre se dirigió a una bodega ubicada en las inmediaciones de su domicilio para realizar compras. En ese momento fue abordado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes realizaron varios disparos contra la víctima y luego huyeron del lugar. Algunos testigos señalaron que se escucharon los balazos antes de que el hombre cayera al pavimento.

Los mismos vecinos, alertaron a las autoridades tras el ataque, quienes llegaron minutos después para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Piura para la necropsia de ley.

¿Cómo reaccionó la orquesta?

El hecho generó conmoción entre los integrantes de la agrupación musical quienes expresaron su pesar por lo ocurrido. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, recordaron a la víctima por su labor dentro del equipo técnico.

“Hoy nos duele despedirte. Fuiste un hombre trabajador, luchador y dedicado por completo a tu familia. Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades”, escribió la orquesta.