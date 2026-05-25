El integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, analizó este lunes el encuentro técnico realizado el último domingo de cara a la segunda vuelta electoral. Durante una entrevista en Exitosa, también fue consultado sobre la presencia de Antauro Humala en el escenario político y su eventual relación con la organización de Roberto Sánchez.

Sobre ello, el economista precisó que no ha tenido contacto directo con el exmilitar en las reuniones técnicas del partido. Según señaló, su experiencia dentro del equipo técnico no ha incluido interacción con él en ningún momento.

“No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, pero si lo veo un día le diré que se vaya a su casa tranquilo”, indicó.





¿Qué dijo sobre las propuestas de Antauro Humala?

Asimismo, cuestionó el contenido de las propuestas del etnocacerista, al señalar que no contribuyen a la discusión pública. Según sostuvo, estas expresiones se alejan de un enfoque técnico o programático.

“No ayuda a nadie, a mi juicio no ayuda al país. Antauro suelta idea erráticas, locas, absurdas, violentas que me parece al Perú no le hace ningún favor”, añadió.

Francke precisó que las opiniones atribuidas a Antauro Humala no forman parte del programa político de Juntos por el Perú. Además, remarcó que estas posturas no representan al partido ni influyen en la definición de sus lineamientos.

El economista recordó que la organización ha señalado en distintas ocasiones que dichas declaraciones responden a una posición individual. En ese sentido, explicó que el partido ha buscado evitar confusiones respecto a su proyecto político y sus voceros.