El fin de semana se realizó la elección por delegados para definir a los candidatos a las diferentes municipalidades y gobierno regional de Arequipa, con esto se cierran las elecciones primarias, como parte del cronograma electoral.

Este domingo participaron 110 delegados de 26 organizaciones políticas. La jornada electoral se desarrolló en dos locales de votación ubicados en las instituciones educativas Micaela Bastidas y GUE Mariano Melgar.

El jefe de la ODPE Arequipa, Armando Llerena, informó que en este proceso participan 3 movimientos regionales, 3 alianzas electorales y 20 partidos políticos inscritos.

Entre las organizaciones con mayor cantidad de delegados destaca Acción Popular con 22 electores, seguido del movimiento regional Yo Arequipa con 14 y el Partido Popular Cristiano con 10 delegados. También figuran con importante participación los movimientos regionales Fuerza Arequipeña y Arequipa, Tradición y Futuro, ambos con 8 representantes.

En contraste, algunas agrupaciones participaron con apenas un delegado, entre ellas Coalición Transformadora Tierra Verde, Fuerza Popular, Partido Unidad y Paz, Podemos Perú y la alianza regional Por el Perú. Además, los partidos políticos Primero la Gente y Camino Diferente decidieron realizar sus elecciones internas en Lima, por lo que ya no figuran en la relación actualizada de organizaciones participantes en Arequipa.

PROCESO

Para este proceso se habilitaron 33 mesas de sufragio, de las cuales 12 fueron instaladas en la I.E. Micaela Bastidas y 21 en la GUE Mariano Melgar. Según el reporte oficial, la primera mesa instalada fue la número 108004 a las 7:44 de la mañana en el plantel de Micaela Bastidas. Asimismo, a las 10:18 a.m. ya se había concretado la instalación del 100 % de mesas habilitadas.