Una intervención médica oportuna permitió salvar la vida de una paciente de 84 años de edad en el Hospital Santa María del Socorro, en la provincia de Ica, tras presentar un cuadro crítico de bloqueo auriculoventricular completo con una frecuencia cardíaca extremadamente baja.

Función cardíaca

La adulta mayor fue referida desde el Hospital Regional de Ica debido a la complejidad de su estado de salud, ingresando al nosocomio con apenas 23 latidos por minuto, condición que ponía en grave riesgo su vida.

Ante la emergencia, el equipo médico especializado del hospital actuó de inmediato. La intervención fue liderada por el médico cardiólogo Luis Muñante, quien junto a su equipo realizó con éxito la colocación de un marcapaso transitorio, procedimiento que permitió estabilizar la función cardíaca de la paciente.

Tras la intervención, la frecuencia cardíaca de la adulta mayor logró elevarse a 70 latidos por minuto, lo que representó una mejora significativa en su condición clínica y permitió su estabilización progresiva.

Actualmente, la paciente permanece en observación médica mientras espera la colocación de un marcapaso definitivo, etapa necesaria para asegurar la continuidad de su tratamiento y su recuperación a largo plazo.

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