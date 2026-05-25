Más de 200 alpacas resultaron afectadas por la presencia de nieve en los distritos de San Juan de Tarucani, en la provincia de Arequipa, y San Antonio de Chuca, en Caylloma, según informó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, José Carrera Paulet. La acumulación de nieve dificulta la alimentación de los animales y pone en riesgo la actividad ganadera de estas zonas altoandinas.

El funcionario explicó que el mal tiempo comenzó el 23 de mayo alrededor de las 18:30 horas, cuando un manto blanco cubrió completamente el suelo.

Esta situación impide que los camélidos accedan a los pastos naturales, lo que agrava su condición y podría derivar en mayores pérdidas si las bajas temperaturas persisten.

“Nos mantenemos monitoreando con la Gerencia de Agricultura para que pueda proceder con la ayuda necesaria de forraje, frazadas y abrigos a estos dos sectores que se ven afectados por la nevada”, señaló Carrera Paulet en radio Melodía. Precisó que el COER ya ha iniciado las coordinaciones necesarias para atender la emergencia.

El jefe del COER aseguró que la región cuenta con un plan de contingencia y que esta semana debe iniciarse la distribución de ayuda humanitaria en las zonas perjudicadas. La prioridad será garantizar alimento para el ganado y proteger a las familias de las comunidades afectadas.

Sin embargo, el funcionario advirtió que los municipios distritales no están registrando la información correspondiente en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), herramienta indispensable para la gestión oficial de emergencias. Hasta el momento, ningún reporte ha sido cargado en la plataforma.

“Es el medio oficial para informar en tiempo real las emergencias que ellos tienen, pero hasta la fecha no tenemos reporte en el SINPAD. Tenemos en el COER bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, colchones, herramientas y frazadas”, apuntó Carrera Paulet, exhortando a las municipalidades a cumplir con los procedimientos para activar una respuesta más rápida y eficiente.