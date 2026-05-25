Con el objetivo de salvaguardar la salud pública y actuar de manera oportuna frente a las amenazas epidemiológicas, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) y la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, ejecutó una masiva campaña de fumigación preventiva en la localidad de Chiclín, en el distrito de Chicama.

La intervención de emergencia se activó de forma inmediata tras la detección de un caso sospechoso de dengue en la zona. Las labores de control vectorial en campo estuvieron lideradas técnicamente por el área de Epidemiología de la RIS Ascope, bajo la supervisión del Dr. Ricardo Pereda, quien coordinó el despliegue de las brigadas de salud encargadas de la aplicación del insecticida.

​“Frente al dengue, cada minuto cuenta. Ante la alerta de un caso sospechoso, nuestro equipo activó los protocolos sanitarios de cerco epidemiológico para eliminar el zancudo en su fase adulta y cortar el ciclo de transmisión en los sectores priorizados”, detalló Pereda, jefe de Epidemiología de la RIS Ascope.

El especialista destacó, además, el valioso apoyo estratégico de la Municipalidad Distrital de Chicama para facilitar la logística y la difusión comunitaria.

​Las brigadas técnicas provistas de termonebulizadores intervinieron de forma rigurosa las viviendas, calles y cuadras aledañas de las siguientes zonas críticas de Chiclín: calle Callao, Huacho, Lima, Trujillo, Casas alrededor de El Toril, Gran Vía Baja y Perú Baja.

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