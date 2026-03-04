“La suerte es que Perú es uno de los países de América Latina que ya cuenta con esta tecnología innovadora”.

Con esa afirmación, el especialista Claudio Muratore, director de Ciencias Médicas para Latinoamérica de Medtronic, confirmó que el país ya comenzó a implementar el marcapasos sin cables Micra, un dispositivo cardíaco miniaturizado que se implanta directamente dentro del corazón.

El dispositivo, del tamaño aproximado de una cápsula, permite tratar trastornos del ritmo cardíaco sin necesidad de cables, una de las principales causas de complicaciones en los marcapasos tradicionales.

Cómo se implementa esta tecnología en Perú

La introducción de este tipo de dispositivos en los sistemas de salud requiere un proceso de capacitación para los médicos especializados en cardiología y electrofisiología.

Muratore explicó que la implementación sigue un plan estructurado de formación médica.

“Para que se implemente esto en cada país, lo que tenemos que hacer es un plan de educación a los médicos que ya están especializados en poner dispositivos”, señaló.

Este proceso incluye varias etapas:

capacitación teórica sobre el dispositivo

entrenamiento mediante material clínico y procedimientos guiados

acompañamiento de especialistas experimentados durante los primeros implantes

“En el momento que uno tiene que hacer el primer implante del dispositivo, hay un médico con experiencia que acompañe y eduque al médico que lo está haciendo”, explicó.

Una vez completada la curva de aprendizaje y un número determinado de procedimientos supervisados, los especialistas quedan certificados para realizar los implantes de manera independiente.

Médicos peruanos ya aplican esta tecnología

De acuerdo con el especialista, Perú ya cuenta con médicos capacitados para implantar el marcapasos Micra.

Uno de los centros donde se ha utilizado esta tecnología es el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

“Lo que recuerdo seguro es el doctor Salinas, que está en el INCOR”, indicó Muratore, al referirse a uno de los especialistas que trabaja con este tipo de dispositivos.

El experto añadió que otros centros médicos del país también podrían estar implementando esta tecnología.

De acuerdo con Medtronic, en el país se han implantado 114 dispositivos Micra. La mayoría de los procedimientos se han realizado en Lima, principalmente en el INCOR.

Fuera de la capital, los implantes han sido aún limitados. El registro histórico reporta dos casos en la ciudad de Chiclayo, en el norte del país.

Una innovación que debe priorizar a los pacientes

Aunque la tecnología ya está disponible en América Latina, su implementación depende de los recursos de cada sistema de salud.

Muratore explicó que en muchos países de la región es necesario priorizar los casos clínicos que más se benefician de este tipo de dispositivos.

“En los países latinoamericanos no tenemos condiciones de presupuesto para que todos los pacientes sean implantados con estos dispositivos. Tenemos que buscar el mejor paciente y esa es la función del médico”, señaló.

En ese contexto, la decisión médica busca identificar a los pacientes con mayor necesidad clínica o con mayor riesgo de complicaciones.

Diferencias entre el sector público y privado

El especialista también explicó que el acceso a innovaciones médicas suele variar entre el sistema público y el privado.

“El privado generalmente tiene acceso más rápido a la innovación tecnológica y en el público, que tiene una masa mucho más amplia de pacientes, se tarda mucho más”, indicó.

Estas diferencias forman parte de las brechas estructurales en los sistemas de salud de América Latina.

“El paciente debe estar primero”

Más allá de las limitaciones de acceso, Muratore enfatizó que el criterio central en medicina debe ser el beneficio del paciente.

“A mí no me importa como médico si está en el público o en el privado, me importa el paciente”, afirmó.

El especialista agregó que cuando existe una indicación médica clara, los profesionales deben ofrecer la mejor alternativa disponible.

“Nosotros como médicos tenemos que ofrecerle al paciente la mejor alternativa, poner al paciente primero por sobre todas las cosas”.

El futuro de los marcapasos sin cables

Los avances en cardiología continúan orientándose hacia dispositivos que reproduzcan con mayor precisión el funcionamiento natural del corazón.

En el caso de los marcapasos sin cables, el siguiente paso será implantarlos más cerca del sistema eléctrico natural del corazón.

“El avance que estamos buscando ahora es tratar de poner este dispositivo donde están los cables eléctricos normales del corazón”, explicó Muratore.

El objetivo es lograr una estimulación cardíaca más fisiológica.

“Al ponerlo sobre el sistema de conducción normal del corazón, nos permite estar más cerca de la fisiología de un paciente normal”, añadió.