El congresista José María Balcázar Zelada, de la bancada Perú Libre, juró hoy como presidente del Congreso de la República, luego de ser elegido en la segunda vuelta de votación del Pleno.

La ceremonia se realizó en el hemiciclo, donde los legisladores definieron al nuevo titular del Legislativo. Balcázar se comprometió a ejercer la presidencia del Congreso conforme a la Constitución y las normas internas del Parlamento.

José María Balcázar: perfil y cuestionamientos del nuevo presidente del Congreso

Su elección se concretó luego de la segunda vuelta de votación en el Pleno, en la que compitió con María del Carmen Alva.

Trayectoria judicial y llegada al Congreso

Balcázar es exmagistrado y fue vocal supremo provisional en la Corte Suprema. Llegó al Congreso en 2021 representando a Lambayeque bajo el símbolo del lápiz, vinculado al liderazgo de Vladimir Cerrón y al entonces presidente Pedro Castillo. Durante ese gobierno fue uno de sus defensores más visibles.

Investigaciones y denuncias

El legislador ha enfrentado cuestionamientos legales y éticos, incluyendo investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y sanciones del Colegio de Abogados de Lambayeque. Además, afronta una denuncia constitucional vinculada al caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por presuntas gestiones para influir en procesos judiciales y designaciones en el Ministerio Público.

Antecedentes y posturas polémicas

En su trayectoria en el Poder Judicial, fue sancionado por el Consejo Nacional de la Magistratura por irregularidades en su desempeño como juez supremo provisional. También ha generado controversia por posturas como oponerse a la prohibición del matrimonio infantil y por decisiones en contrataciones de asesores vinculados a procesos judiciales previos.