El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, llegó la noche del miércoles 18 de febrero a Palacio de Gobierno tras jurar como jefe del Estado por sucesión constitucional y ofrecer su primer mensaje a la Nación como mandatario.

A su arribo, fue recibido con honores en una ceremonia oficial realizada en el Patio de Honor.

El acto protocolar estuvo a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, unidad responsable de la seguridad presidencial y de las ceremonias oficiales.

La escolta rindió honores al mandatario en reconocimiento a su investidura como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Balcázar arribó a la sede del Ejecutivo a bordo del vehículo presidencial, escoltado por efectivos de seguridad y agentes policiales, en lo que marcó su primera llegada oficial a Palacio tras asumir el cargo. El flamante mandatario también declaró a la prensa.

Durante la ceremonia, el mandatario, recibió el saludo de los altos mandos y pasó revista a las tropas formadas en el Patio de Honor, cumpliendo con el protocolo establecido para el inicio de funciones presidenciales.

Horas antes, el Pleno del Congreso lo había elegido como nuevo titular del Legislativo. Con ello, asumió también la Presidencia de la República tras la destitución de José Jerí Oré, en el marco del proceso de sucesión constitucional.