El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, precisó ayer que tras la censura de José Jerí como encargado de la presidencia de la república, se podrán realizar nuevas diligencias en las investigaciones por el Caso “Chifagate” y aparentes contrataciones irregulares.

“Ya podemos realizar medidas coercitivas como allanamientos. Incluso se puede pedir impedimento de salida”, detalló Gálvez a Willax.

Diligencias

Las declaraciones de Gálvez se enmarcan en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en agosto de 2025, fijó límites para investigar a un presidente en funciones.

Con la salida de Jerí del cargo, se acaba dicha protección. Sin embargo, Gálvez recordó que el ahora expresidente aún es congresista de la bancada de Somos Perú. Por ello, persisten ciertas “limitaciones”.

“El señor Jerí deja de ser presidente, pero sigue siendo congresista y tiene la prerrogativa del antejuicio. Tampoco se puede exceder en la investigación, pero ahora se tiene más libertad para realizar todas las diligencias que sean necesarias”, acotó.

Asimismo, señaló que Jerí todavía no ha enviado a la Fiscalía un reporte de sus llamadas telefónicas. “Él se comprometió (…), pero aún no ha cumplido con mandarlo”, afirmó.

Contesta críticas

En otro momento, Gálvez aseguró que es falso el oficio supuestamente enviado por el empresario Marco Cardozo para practicar exámenes a Jerí y otros, en julio del 2025 en la investigación por violación sexual.

“Ese documento es falso. La persona que lo presenta es Zulma Nilda Machaca, falsifica la firma de Cardozo (para ello)”, aseveró.

El fiscal de la Nación agregó que la defensa del implicado, integrada por seis abogados, desconoció a Machaca como abogada defensora y pidió que no se atendiese ese pedido.

“Tal vez ella quería acceder al expediente. En su escrito (también) lo pide”, puntualizó.