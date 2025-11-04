La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó iniciar una investigación contra la congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), luego de revelarse una fotografía en la que uno de sus asesores le cortaba las uñas de los pies en su despacho.

DEBATE

Al inicio de la sesión, congresistas como Rossangella Barbarán de Fuerza Popular intervinieron.

“Mi solidaridad total con las personas que batallan una enfermedad tan dura como es el cáncer, pero eso no te exime de haber cometido una falta y de tener una sanción”, afirmó.

En un momento, la congresista Vásquez apareció para hacer una breve intervención: “Que siga su proceso de investigación y ahí se verán las conclusiones”.

Finalmente, el documento que proponía iniciar una investigación de oficio contra la izquierdista fue aprobado con siete votos a favor.

La congresista Janet Rivas (Perú Libre) votó en contra mientras que Alfredo Pariona (Bancada Socialista) votó en abstención.

La Comisión de Ética evalúa el caso de la congresista Lucinda Vásquez, denunciada por usar a uno de sus asesores para cortarle las uñas de los pies. "Esas personas que le dieron las fotos a los medios de comunicación sabrán a cambio de qué fue", dice Alex Paredes de Somos Perú. pic.twitter.com/hfk6mMScP5 — Sofía López (@SofiaLopezLl) November 3, 2025

PENDIENTE

Otro caso que abordó la comisión fue la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz (Podemos) por amenazar de muerte a la periodista Marycielo del Castillo de Willax TV.

A pesar de que los legisladores presenten pidieron celeridad en la pesquisa debido a que existe evidencia de la parlamentaria amenazando a la reportera, la denuncia para iniciarle una investigación tendrá que verde en una próxima sesión.

El motivo: Los votos en abstención (5) superaron a los votos a favor (3), mientras que Pasión Dávila (Bancada Socialista) votó en contra.

El presidente de la comisión de Ética, Elvis Vergara, votó en abstención debido a que aparece opinando en el reportaje de televisión en el que se denunció a la congresista Kira Alcarraz.

También votaron en abstención Alex Paredes (Somos Perú), Janet Rivas (Perú Libre), Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Margot Palacios (no agrupada).