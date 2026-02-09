El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, descartó categóricamente que el gobierno de transición ingrese por la fuerza a la embajada de México donde se encuentra asilada la expremier Betssy Chávez Chino.

Las declaraciones se produjeron la mañana de este lunes, luego de que la Cancillería expresara su malestar por la difusión de grabaciones y mensajes con carácter político realizados por la exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo desde las inmediaciones de la sede diplomática.

“En primer lugar quiero reiterar, con absoluta firmeza, que el Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México. Eso ni siquiera se está considerando, simplemente no vamos a hacerlo”, manifestó De Zela.

El canciller enfatizó que esta opción no forma parte de ninguna evaluación gubernamental, buscando cerrar las especulaciones sobre una posible acción que vulneraría los compromisos internacionales del país.

Hugo de Zela, canciller: El Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México en nuestro país, ni siquiera se está considerando



Gestiones ante la OEA

Además, el titular de Relaciones Exteriores brindó detalles sobre su reciente viaje a Washington D.C., Estados Unidos, donde se reunió con autoridades norteamericanas y representantes de organismos multilaterales para fortalecer la coordinación regional en temas de democracia, derechos humanos, seguridad y defensa.

“En Washington aproveché para tener conversaciones con distintos representantes de varios países ante la Organización de los Estados Americanos precisamente porque nuestra misión ante la OEA está junto a un número importante de países una propuesta específica para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe a consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas”, indicó.

La Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático es el instrumento internacional que regula las condiciones bajo las cuales un Estado puede otorgar protección a personas que buscan refugio en sus misiones diplomáticas.