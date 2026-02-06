La Cancillería del Perú expresó su malestar al Gobierno de México por la difusión de mensajes y grabaciones con contenido político publicados en redes sociales por la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, quien se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que comunicó su queja basándose en lo dispuesto por el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 , que limita las actividades públicas de personas bajo asilo, y recibió la confirmación de las autoridades mexicanas de que los contenidos fueron retirados y que no se repetirán en el futuro.

El pronunciamiento oficial subraya la “disconformidad” del Estado peruano respecto a esos pronunciamientos mientras Chávez permanece en condición de asilada y en espera de un salvoconducto que le permita salir del país en medio de procesos judiciales que enfrenta.

La difusión de estos mensajes se da en un contexto de tensa relación diplomática entre Perú y México por la concesión de asilo a Chávez -quien fue excongresista y exjefa del Consejo de Ministros y enfrenta una condena superior a 11 años por presunta conspiración-, una situación que previamente llevó incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en noviembre de 2025.