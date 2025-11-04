El abogado Luis Roberto Barranzuela Vite anunció este martes su renuncia a la defensa legal de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, tras conocerse que esta habría solicitado asilo en la embajada de México.
La decisión fue comunicada durante la audiencia judicial del proceso que se le sigue a Chávez por el presunto delito de rebelión, vinculado a los hechos ocurridos durante el fallido autogolpe de diciembre de 2022.
“No puedo continuar con la defensa”
“Señora magistrada, quería generar un incidente. Es de conocimiento público que la señorita ha sido asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, quiero dejar constancia de que hemos intentado comunicarnos con la señorita Betssy Chávez hasta el día de ayer, sin obtener respuesta. En consecuencia, no podría continuar con la defensa, aunque permaneceré hasta que se designe a la defensa pública”, declaró Barranzuela ante el tribunal.
Contexto del caso
Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La ex primera ministra se encontraba bajo detención domiciliaria, medida que podría verse afectada ante la eventual confirmación de su asilo político en la embajada mexicana.
Datos clave
- Abogado: Luis Roberto Barranzuela Vite
- Procesada: Betssy Chávez Chino, ex primera ministra
- Delito investigado: presunta rebelión
- Hecho reciente: solicitud de asilo en la embajada de México
- Audiencia: martes 4 de noviembre de 2025
- Declaración: Barranzuela anunció renuncia por falta de comunicación con su defendida
- Situación legal: Chávez cumple detención domiciliaria por el caso del 7 de diciembre de 2022
