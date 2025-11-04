El CADE Ejecutivos 2025, foro empresarial más relevante del país que reúne a líderes para debatir y proponer soluciones para el desarrollo del Perú, iniciará hoy.

La edición 63° del foro organizado por IPAE Acción Empresarial regresa a la capital después de 17 años y esta vez, contará con la participación del presidente de la República, José Jerí.

El CADE Ejecutivos 2025 se realizará entre los días 4 y 6 de noviembre.

PRESENCIA

En el 2022, el entonces presidente Pedro Castillo rompió la tradición de la presencia del jefe de Estado en el CADE Ejecutivos, lo mismo hizo Dina Boluarte en los años 2023 y 2024.

Sin embargo, José Jerí confirmó su participación para el evento de este año durante el primer día.

También participará Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso encargado, quien conducirá la sesión “Sin seguridad pública no hay economía ni democracia”.

Además, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, intervendrá en la sesión “Crecimiento económico” en el segundo día del foro que se realizará mañana. En dicha actividad estará junto a Luis Carranza, extitular del MEF y director de Alpha Asesoría Estratégica, para abordar medidas orientadas a impulsar la inversión, formalización y competitividad.

Los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte no fueron a los foros del CADE Ejecutivos en los últimos años.

BLOQUE

El jueves 6 de noviembre, último día del foro, se realizará el bloque preelectoral con la participación de los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular, Alfonso López Chau de Ahora Nación y Mario Vizcarra de Perú Primero.

Los mencionados precandidatos presentarán sus propuestas con miras a las Elecciones Generales 2026.

Las sesiones del debate serán conducidas por Carlos Gálvez, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Alfredo Bullard y Marisol Guiulfo.

Cabe precisar que durante los tres días que dure el foro empresarial se presentarán más de 55 expositores nacionales e internacionales, los que se encargarán de abordar los principales desafíos que atraviesa el país a través de bloques temáticos: Gobernabilidad, seguridad y crecimiento económico; institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo; competitividad, liderazgo y bienestar; así como elegir con responsabilidad y clausura.