El presidente de la República, José Jerí, anunció que esta semana el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un pedido de facultades legislativas, con el objetivo de impulsar reformas en materia de seguridad ciudadana y desarrollo económico.

“Esta semana vamos a presentar las facultades legislativas al Congreso, donde el tema principal será la seguridad ciudadana. Sin embargo, hay otros temas igualmente importantes que van en la línea del desarrollo económico”, declaró el mandatario.

Reunión con gremios empresariales

El anuncio se realizó durante una reunión con gremios empresariales convocada por el Ejecutivo para promover la inversión y la competitividad en el país. El encuentro tuvo lugar en Palacio de Gobierno y contó con la participación de:

Denise Miralles , ministra de Economía y Finanzas

, ministra de Economía y Finanzas Ernesto Álvarez , presidente del Consejo de Ministros

, presidente del Consejo de Ministros Vicente Tiburcio , ministro del Interior

, ministro del Interior César Díaz , ministro de Defensa

, ministro de Defensa Walter Martínez, ministro de Justicia y Derechos Humanos

Durante la sesión, los representantes empresariales presentaron propuestas para acelerar la reactivación económica, las cuales serán incorporadas en el documento que respalde el pedido de facultades.

Jerí explicó que el Ejecutivo busca recoger aportes de los sectores productivos y técnicos antes de sustentar su solicitud ante el Parlamento.

Consenso para un país estable

El jefe de Estado subrayó que su gestión busca entregar un país estable y seguro al siguiente gobierno, garantizando un marco legal y económico que promueva el crecimiento sostenido.

“Queremos mantener un país económicamente estable y devolver la seguridad, de modo que el próximo gobierno reciba un ecosistema legal, económico y social adecuado para continuar con el crecimiento”, afirmó.

El presidente destacó la necesidad de alcanzar consensos amplios. Los equipos técnicos de los gremios empresariales trabajarán junto a los sectores del gabinete ministerial para consolidar un documento unificado que sustente el pedido de facultades.

Debate abierto y colaboración multisectorial

Jerí insistió en que la colaboración entre Estado y sector privado será clave para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y economía.

“El trabajo para mejorar el Perú es de todos. Queremos escuchar las recomendaciones de todos los sectores para lograr un documento respaldado por el mayor consenso posible”, enfatizó.

El mandatario remarcó que el objetivo del Ejecutivo es que el pedido de facultades legislativas esté sustentado en propuestas técnicas y representativas de los diferentes gremios económicos.

