El primer paso para que los partidos participen en las Elecciones Generales 2026 es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acepte la lista de sus candidatos a la presidencia, senadores, diputados y Parlamento Andino.

De acuerdo con información revisada por Correo, el partido Perú Libre (PL) tiene entre sus inscritos a exministros y exembajadores de la gestión del expresidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo llevó a militantes de Perú Libre en importantes cargos.

EXMINISTROS

Carlos Palacios Pérez, quien se desempeñó como ministro de Energía y Minas, será precandidato a senador.

Wilber Supo Quisocala, exministro del Ambiente, será precandidato a diputados.

Ambos intentarán representar a Lima Metropolitana.

A ellos se les suma Rubén Ramírez Mateo, exministro del Ambiente, quien se presentó como precandidato al Parlamento Andino.

EXEMBAJADORES

Carina Palacios Quincho, dirigente de Perú Libre y exembajadora de Perú en Bolivia nombrada en la gestión de Castillo, será precandidata al Senado.

Mientras que Richard Rojas, exembajador de Perú en Venezuela, tentará ser precandidato a diputado.

Por otro lado, Julián Palacín, expresidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) será precandidato al Parlamento Andino.

Palacín fue nombrado en la gestión de Castillo. Sin embargo, fue retirado del cargo cuando Dina Boluarte asumió porque no tenía los requisitos necesarios para un puesto tan importante.