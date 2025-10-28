Durante la audiencia de su juicio oral por el intento de golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo sorprendió al realizar un anuncio de carácter político.

Desde la sala judicial, el exmandatario mencionó los nombres de quienes integrarían una fórmula presidencial del partido Juntos por el Perú, encabezada por su exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista Roberto Sánchez.

Castillo, quien participa en el proceso judicial desde su detención en diciembre de 2022, tomó la palabra tras la acreditación de su abogado, el defensor público Ricardo Johnny Hernández Medina.

En ese momento, expresó: “En abril del 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia, con la compañera Analí Márquez, a la primera vicepresidencia, y Brígida Curo, a la segunda vicepresidencia. Juntos con el Perú vamos a recuperar el gobierno”.

El exjefe de Estado difundió posteriormente ese fragmento de la audiencia en sus redes sociales, lo que generó diversas reacciones por el uso del espacio judicial con fines políticos.

Con Roberto Sánchez Palomino a la Presidencia de la República; Analí Márquez Huanca (Cusco) a la Primera Vicepresidencia; y Brígida Curo Bustincio (Puno) a la Segunda Vicepresidencia, el 12 de abril de 2026. JUNTOS POR EL PERÚ, JUNTOS CON EL PUEBLO. ¡Vamos a recuperar el gobierno… pic.twitter.com/DTaCbPkJfL — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 28, 2025

Su intervención coincidió con el cierre del plazo establecido por el cronograma electoral para la inscripción de precandidatos, que vence el 31 de octubre.

En el interior de Juntos por el Perú se esperaba que, de cara a las elecciones primarias, al menos dos fórmulas compitieran internamente: una liderada por Roberto Sánchez y otra por Oswaldo Vargas.