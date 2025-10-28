La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció sanciones contra la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S.A. y el conductor del bus implicado en el accidente ferroviario registrado en el distrito de El Agustino, a la altura del cruce entre las avenidas José Carlos Mariátegui y Ferrocarril.

El choque involucró a un tren, un bus y dos vehículos particulares, dejando diez personas heridas.

Durante las diligencias, se verificó que el conductor del bus, pese a contar con licencia, no estaba habilitado para brindar el servicio público.

Por este motivo, la ATU aplicará la infracción correspondiente, que contempla una multa de S/ 2,675 y la retención de la licencia. La empresa operadora también será sancionada con el mismo monto y la suspensión temporal de la unidad.

La entidad precisó que la unidad se encontraba detenida sobre el cruce ferroviario al momento del impacto, lo que constituye una falta grave según el reglamento de tránsito. Esta infracción es sancionada con S/ 642 y la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor responsable.