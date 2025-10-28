La Municipalidad Distrital de Surco denunció, en la Comisión de Ética Parlamentaria, a la congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso, APP) por invadir un parque del distrito y porque personas allegadas a ella atacaron a trabajadores de la comuna que se acercaron a recuperar el área que su vivienda ocupa ilegalmente.

De acuerdo con la denuncia, difundida por El Comercio, Surco acusa a la también hermana del precandidato presidencial de APP, César Acuña Peralta, de vulnerar los principios de bien común, honradez e integridad.

En ese sentido, la comuna pide al grupo de trabajo parlamentario que “sancione ejemplarmente” a la legisladora por infringir “los deberes éticos” que debe cumplir de acuerdo con el Reglamento del Congreso.

El documento da cuenta que en las dos ocasiones que fiscalizadores del municipio se acercaron a intentar recuperar el predio invadido, personas al interior de la vivienda de la legisladora arrojaron objetos contundentes contra el personal.

También se identifica como uno de los presuntos agresores al actual esposo de la parlamentaria, Elver Diaz Bravo (61). Esto, según relata el documento, obligó a suspender los intentos de recuperar el área pública.

Alcances. La comuna reconoce que si bien el inmueble no está a nombre de la parlamentaria, María Acuña es titular de Inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., entidad que aparece inscrita en registros públicos como dueña del predio. También sostiene que, aunque ella no atacó a los funcionarios, las agresiones fueron cometidas por sus allegados y dependientes.