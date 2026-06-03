Usuarios en Perú han reportado recientemente llamadas procedentes de números internacionales de países como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, Albania, Ghana y Bosnia. En muchos casos, la comunicación se corta a los pocos segundos, dejando únicamente una llamada perdida en el teléfono.

Según especialistas, esta práctica busca que la persona devuelva la llamada por curiosidad o preocupación. Al hacerlo, podría ser conectada a líneas de tarificación especial que generan cargos elevados por minuto.

Este mecanismo es conocido como estafa Wangiri, una modalidad de fraude telefónico cuyo nombre proviene del japonés y significa “una llamada y corto”.

Para evitar ser víctima de este engaño, las autoridades recomiendan no responder ni devolver llamadas de números internacionales desconocidos, bloquear contactos sospechosos, activar filtros antispam y verificar cualquier comunicación directamente con la entidad que supuestamente intenta establecer contacto.