El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, investigado por el presunto feminicidio de Zoila Castillo y el homicidio calificado de su hijo de seis años, ocurrido en la región San Martín.

La medida fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Entre las pruebas consideradas figuran testimonios de familiares y testigos, registros de cámaras de seguridad y los argumentos expuestos por la defensa del imputado durante la audiencia. La prisión preventiva regirá hasta el 27 de febrero de 2027 , mientras continúan las investigaciones. La defensa de Alcántara anunció que apelará la decisión judicial.

El caso se inició tras la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, reportada el 16 de mayo. Días después, ambos fueron hallados sin vida en el caserío Bajo Camote, en la provincia de Tocache.

Según las investigaciones, la mujer mantenía una relación sentimental con el detenido y había viajado junto a su hijo para encontrarse con él.

Alexis Alcántara fue capturado el 27 de mayo en una vivienda del distrito limeño de Jesús María, luego de que se emitiera una orden de detención en su contra.

En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará el establecimiento penitenciario donde cumplirá la medida cautelar.