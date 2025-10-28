En lo que vendría a ser parte de una estrategia electoral, el expresidente Martín Vizcarra fue inscrito como precandidato a primer vicepresidente para las elecciones primarias del partido Perú Primero.

Esto ocurrió pese a que Vizcarra está impedido de ejercer cargos públicos por las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso, por lo que su eventual postulación no prosperaría ante los organismos electorales.

El vacado mandatario figura como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula en la que su hermano, Mario Vizcarra, es candidato presidencial, y que fue aceptada de manera provisional por Perú Primero.

ANTECEDENTE. El ex jefe de Estado tiene tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos aprobadas por el Parlamento, y una cuarta en trámite. En junio del presente año, el Legislativo inhabilitó a Vizcarra durante de 10 años, por su rol en la disolución del Parlamento en setiembre del año 2019.

Previamente, en mayo de 2022, recibió una inhabilitación de 5 años por sus presuntos vínculos con empresas privadas cuando se desempeñaba como ministro de Transportes, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Su primera inhabilitación la recibió en abril de 2021, por un período de 10 años, por su participación en las irregulares vacunaciones (Caso Vacunagate) durante la pandemia del COVID-19.

“NO PASARÁN”. Consultado sobre esta inscripción, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que las candidaturas de inhabilitados no prosperarán.

“Si están inhabilitados o tiene condenas en primera instancia (...) esas candidaturas no van a pasar, y probablemente no tengan oportunidad de reemplazarlo”, advirtió.

En ese sentido, el también juez supremo recomendó a las organizaciones políticas filtrar sus candidatos para que el JNE no tenga que tomar “otra decisión”.

ENTREVISTA a José Tello Alfaro

“Es una burla al proceso electoral”

¿Cuál su primer comentario sobre la precandidatura de Martín Vizcarra?

Es una burla al proceso electoral, porque el señor está inhabilitado.

¿Qué es lo que ve detrás de esta postulación?

Formaría parte de una estrategia electoral porque se trata de una postulación a una vicepresidencia, ya que si es a la presidencia se puede caer la candidatura de Perú Primero. Además, él espera, aparentemente, que algún tipo de mecanismo, probablemente el recurso que ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, funcione y le de una viabilidad a su candidatura.

¿Cree que pueda quedar habilitado para una candidatura?

Está apostando a que, sinceramente, lo vuelvan a meter a las elecciones y habiliten sus derechos políticos y pueda ser candidato; o es una maniobra por la cual engaña a la población para victimizarse luego, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad.

¿Qué cree que ocurra si esta formula prospera a nivel partidario y llegue al JNE?

Se va a caer. Creo que la estrategia de Vizcarra también es endosar sus simpatías a favor de su hermano, lo cual puede funcionar.

¿Este proceder de Vizcarra y su entorno no merecerían algún tipo de sanción?

Es un juego peligroso porque el JNE puede asumir de que la lista se presentó en el entendido de que el señor estaba inhabilitado y, por ende, se presentó incompleta, y de ser así podría haber un problema y puede haber improcedencia de la fórmula presidencial.

¿De ser así, Perú Primero podría quedar sin candidato presidencial?

Ello podría significar la caída de toda la fórmula presidencial de Perú Primero, porque el JNE puede decir que ‘no es que recién se sabe que no podía postular’, y se cae la lista de su hermano.

¿Lo cual sería un claro mensaje para los que pretender confundir a los electores?

Así es, el Jurado Nacional de Elecciones podría sentar un precedente con un mal candidato como este señor que pretende engañar a toda la población.