Una mujer de 101 años fue trasladada al hospital de EsSalud El Tambo gracias al apoyo de los serenos de Chilca, quienes acudieron a su vivienda tras un pedido de ayuda de su hija.

La adulta mayor, identificada como Rubila Luya, había sido sometida recientemente a una operación de cadera y debía acudir a una cita médica. Sin embargo, su hija, de 71 años, no podía moverla por sus propios medios, ya que ambas viven solas en una vivienda ubicada en la Panamericana Sur, a la altura de la avenida Próceres.

Los agentes descendieron cuidadosamente a la paciente desde el segundo piso con una camilla y la trasladaron en una unidad de serenazgo hasta el hospital. La familia agradeció el gesto solidario del personal, destacando la rápida respuesta ante la emergencia.