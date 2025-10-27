Durante una jornada de patrullaje en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la provincia de Oxapampa (Pasco), un grupo de guardaparques fue sorprendido por la presencia de un oso de anteojos que se acercó con total tranquilidad a su zona de vigilancia.

El animal, característico de los Andes tropicales, se mostró sereno y curioso, lo que permitió a los guardaparques grabar imágenes a corta distancia.Según relataron, el encuentro ocurrió en el puesto de control San Alberto, y el oso continuó su camino sin mostrar signos de agresividad ni temor.

“Nunca habíamos tenido un acercamiento tan pacífico. Fue un momento que nos recordó por qué vale la pena proteger este lugar”, expresó una de las trabajadoras del parque.

Las autoridades del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) señalaron que este tipo de avistamientos se ha vuelto más frecuente en los últimos años, reflejando los avances en la protección del hábitat natural de esta especie vulnerable.

El registro fue realizado por la guardaparque Margarita Vera Verde y difundido como un ejemplo del éxito del manejo sostenible del Yanachaga Chemillén, considerado uno de los refugios más importantes para la fauna silvestre del centro del país.