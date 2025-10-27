Cuatro jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional tras difundirse en TikTok un video en el que practicaban una cesárea a una perra en una vivienda del distrito de Yauyos, provincia de Jauja. Las imágenes, que generaron indignación en redes sociales, mostraban el procedimiento realizado sin medidas de higiene ni conocimientos veterinarios.

Durante la intervención, los agentes hallaron una tina con cinco cachorros que habían sido extraídos del vientre del animal. Según las primeras investigaciones, los involucrados habrían utilizado instrumentos domésticos y anestesia sin control, poniendo en grave riesgo la vida de la mascota.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Jauja y puestos a disposición del Ministerio Público, que abrió investigación preliminar por el presunto delito de maltrato animal.

Las autoridades recordaron que solo los profesionales veterinarios están autorizados para realizar cirugías en animales y que cualquier práctica irregular puede ser sancionada penalmente.