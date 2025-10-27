Un informe emitido por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de El Tambo revela una preocupante cantidad de procesos judiciales en curso por presuntas irregularidades laborales y desnaturalización de contratos.

Según el Informe N.° 292-2025-MDT/PPM, remitido por el procurador municipal (e) Rubén Alejandro López Dorregaray, la comuna enfrenta 159 demandas judiciales entre los años 2023, 2024 y 2025.De acuerdo con el documento, los procesos tienen como petitorio principal la reposición de personal, invalidez y desnaturalización de contratos laborales, principalmente de trabajadores obreros, fiscalizadores, personal de limpieza y serenazgo.

El cuadro estadístico detalla que 77 expedientes se encuentran en etapa de casación, 52 en ejecución, 29 en trámite y uno en apelación. Además, 115 procesos cuentan con medidas cautelares a la espera de resolución en instancias superiores.

El procurador advirtió que el incremento constante de demandas estaría vinculado a contrataciones indebidas o sin sustento legal efectuadas en diversas áreas del municipio.

En ese sentido, informó que desde 2023 se han emitido múltiples informes y oficios dirigidos a las gerencias municipales, de administración y recursos humanos, así como a la Oficina de Control Institucional (OCI), alertando sobre la suscripción de contratos temporales sin causa objetiva, la locación de servicios sin sustento técnico y la presunta labor de trabajadores sin contrato formal.

Entre los documentos remitidos destacan los Informes N.° 157-2023, 69-2024, 84-2025 y 138-2025, donde se advierte y recomienda acciones disciplinarias y hasta denuncias penales contra funcionarios por posibles actos ilegales en las contrataciones.

Asimismo, el despacho procuraduria informó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.° 27-2025, derivada de una denuncia presentada por el Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales (SUTRAMUN), donde se investigan los delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales contra exfuncionarios de la comuna.