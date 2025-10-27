Un camión de placa de rodaje BUS-785 cargado de naranjas, que iba de la selva central hacia Lima, trató de ganar el pase al tren de Ferrovias Central Andina, siendo impactado por la locomotora en el sector de Chicla, a la altura del kilómetro 108 de la carretera central en el tramo La Oroya - Lima.

Este accidente se produjo aproximadamente a las 3:00 de la mañana de este lunes quedando la unidad en medio de la pista con su carga desparramada.

Este hecho se produjo por negligencia del chofer del camión, que dejó el pase cerrado en ambos carriles dejando afortunadamente solo daños materiales.

