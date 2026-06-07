Acudirán hoy a las urnas 302,615 tacneños para elegir al nuevo presidente de la República en las elecciones de segunda vuelta que lleva adelante la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna.

El órgano electoral instaló 1,041 mesas de sufragio en 124 locales de votación distribuidos en 28 distritos y nueve centros poblados de la región. El proceso electoral se desarrollará desde las 7 h hasta las 17 h. Los 9,369 miembros de mesa deben acudir a las 6 h para la instalación de las mesas.

Proceso en marcha

La ODPE Tacna ayer culminó la distribución del material electoral con los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Gregorio Albarracín, Pocollay y Tacna, que concentran la mayor cantidad de mesas de sufragio, siendo resguardado por policías, fiscalizadores del Jurado Electoral Especial de Tacna, los coordinadores de los locales de votación y fue recibido en los centros educativos que son custodiados por efectivos del Ejército.

El jefe de la ODPE Tacna Víctor León Cajachahua dispuso de 1,060 personas para el proceso de elecciones. Contó que un coordinación tendrá a su cargo tres mesas de sufragio para ver la instalación, el desarrollo de las elecciones y el conteo final de los votos en las actas electorales.

Mientras, en los locales de votación que concentren mayor cantidad de mesas electorales los coordinadores tendrán a su cargo dos mesas. Aclaró que no se han cambiado la ubicación de los locales de votación y solo se permite que voten las personas que han cumplido 18 años hasta el 12 de abril. Recordó que las personas pueden emitir su voto con el DNI vencido.

Habrá 307 fiscalizadores del JNE

El Jurado Electoral Especial de Tacna dispondrá de 307 fiscalizadores en los locales de votación, cada uno tendrá a su cargo la supervisión de diez mesas de sufragio hasta su cierre y envío de las actas electorales al centro de cómputo.

Por su parte, la Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo en Tacna dispone de 187 voluntarios supervisores, donde cada uno tendrá a su cargo la observación de diez mesas, y tendrán otros 40 voluntarios dispuestos a los locales de votación que tengan mayor cantidad de electores.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, informó que los miembros de mesa serán los que autoricen a los personeros de los partidos políticos si les permiten tomar fotografías o grabar dentro de las aulas y se coordinará previamente con las organizaciones políticas sobre las funciones que tienen los personeros.

Escrutinio desde las 17 h

Víctor León indicó que se espera que desde las 17:30 h se puedan trasladar las primeras actas electorales a la sede de la ODPE Tacna y se dispone de vehículos para el traslado, siendo las primeras las que corresponden de los distritos más cercanos al centro de cómputo.Estima que las últimas actas electorales que sean desplazadas al centro de cómputo provengan de los locales de votación de la provincia de Candarave para su digitalización y luego su contabilización en las 23 estaciones en donde se cuenta con 86 digitadores que trabajarán en tres turnos para el ingreso de los resultados de las actas que deben culminar el 8 de junio.

Anotó que las actas electorales que resulten observadas serán remitidas al JEE Tacna para su revisión, y si fuera necesario el reconteo de votos. En las elecciones del 12 de abril se tuvo la participación de 248,969 electores y el ausentismo de 53,646 personas.