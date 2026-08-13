Discusiones entre pasajeros y transportistas se registraron en Tacna ante el intento de incrementar de S/ 1 a S/ 1.50 el precio del pasaje urbano en algunas rutas de la ciudad.

El intento de aplicar la nueva tarifa se produjo después de los dos días de paralización convocados por la Federación de Transporte Urbano e Interurbano de Tacna en rechazo al incremento del precio de los combustibles.

Decenas de usuarios se opusieron al cobro adicional de 50 céntimos, lo que generó reclamos y discusiones dentro de algunas unidades que ya mostraban carteles anunciando la tarifa de S/ 1.50.

¿Qué rutas intentaron cobrar S/ 1.50 en Tacna?

Entre las empresas y rutas señaladas por intentar implementar el incremento figuran la 8, 202, 203, 5, 32 y 101.

Los pasajeros cuestionaron a los conductores por el nuevo cobro y algunos registraron con sus teléfonos celulares las discusiones ocurridas dentro de las unidades.

El incremento representa una variación del 50 % respecto de la tarifa de S/ 1 que venían pagando los usuarios.

Choferes señalan presión de propietarios de unidades

Algunos conductores señalaron que la decisión de elevar el precio del pasaje no dependía directamente de ellos y atribuyeron la presión a los propietarios de los vehículos.

Según sus testimonios, los dueños de algunas unidades les habrían exigido cobrar S/ 1.50 y los habrían amenazado con no entregarles el rol de frecuencias necesario para trabajar en caso de negarse.

Los choferes también indicaron que los propietarios plantearon incrementar los montos relacionados con el alquiler y mantenimiento de las unidades debido a los mayores costos que afronta el sector.

Dirigente vecinal rechaza incremento del pasaje

Patricia Palomino Atahua, presidenta de la Coordinadora de Juntas Vecinales y Asociaciones de Vivienda de Gregorio Albarracín, cuestionó el intento de elevar el precio del transporte urbano.

La dirigente sostuvo que trasladar el incremento de los costos hacia los usuarios afectaría directamente la economía de las familias.

Palomino también cuestionó las condiciones laborales dentro del sector transporte y afirmó que existen conductores que trabajan sin estar en planilla ni contar con seguro social. Asimismo, señaló que los usuarios no reciben comprobantes por el pago de los pasajes.

Alza de combustibles presiona al transporte urbano

El intento de elevar las tarifas se produce después de una paralización de dos días del transporte urbano e interurbano de Tacna en protesta por el incremento del precio de los combustibles.

El alza de los carburantes ha generado reclamos del sector transporte en diferentes regiones del país debido al impacto que representa sobre sus costos de operación.

En Tacna, el intento de trasladar parte de ese mayor costo al precio del pasaje encontró resistencia entre los usuarios, quienes rechazaron pagar la nueva tarifa anunciada en algunas unidades.