Una persecución policial terminó con un violento choque y una persona atrapada entre los fierros retorcidos.

Personal policial de la comisaría Central observaron a las 2 h de la madrugada que una camioneta negra de marca JMC y matrícula BXO-740 realizaban maniobras temerarias en la intersección de la avenida Leguía y la calle Piura en la zona de discotecas de la ciudad.

Inició la fuga

Al darle la voz del alto su conductor Luis Sanjinez Villena (28) inició una veloz carrera tratando de evadir el control policial. Se inició una persecución por diferentes calles del Cercado hasta ingresar al distrito Gregorio Albarracín donde el conductor de la camioneta negra puso en riesgo la vida de transeúntes.

En la intersección de las avenidas Raúl Porras Barrenechea y Los Molles la camioneta colisionó contra el auto plomo de placa Z5Y-490, manejada por William Frank Caballero Pozo (22), quien quedó herido y atrapado entre la estructura doblada de su unidad.

Herido en emergencia

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia lo evacuaron hasta el área de emergencia del hospital Hipólito Unanue donde quedó en observación.

Al realizarse las diligencias por parte de personal policial ambos conductores dieron positivo en el dosaje para determinar si habían consumido bebidas alcohólicas.