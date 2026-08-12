Debido al severo deterioro de su infraestructura, la Municipalidad Distrital de Chilca iniciará la evacuación de su pabellón principal, ubicado en la avenida Huancavelica.

La edificación, construida aproximadamente en 1964, ya había sido calificada en anteriores gestiones como una zona de riesgo alto, condición que se agravó drásticamente tras los últimos sismos registrados en la zona. Por el momento restringirán el acceso de contribuyentes a uno por turno y alerta permanente.

Riesgo

Según informó el gerente municipal, Ronald Crisóstomo, las grietas existentes no solo se han triplicado, sino que han aparecido fisuras horizontales que comprometen la estructura por la sobrecarga viva y muerta del segundo piso.

Las medidas de contingencia dispuestas son: Cintado de seguridad y control de acceso.

El ingreso de los vecinos para trámites o pagos se realizará de forma ordenada y uno por uno; Defensa Civil coordinará la señalización de zonas seguras, puntos vulnerables y vías de salida inmediata; traslado de archivos: A más tardar mañana se iniciará la mudanza del archivo documental hacia los locales de Serenazgo y la avenida Huancavelica para aligerar el peso en el segundo nivel.

Un promedio de 250 ciudadanos acuden a diario a la sede municipal, donde laboran más de 70 trabajadores repartidos en áreas como Desarrollo Económico, Administración Tributaria, Defensa Civil, Ejecución Coactiva, Mesa de Partes e Imagen Institucional.

Las tres alternativas de alquiler en sectores como Huiracocha y la avenida 9 de Diciembre. Se prevé concretar la mudanza en un plazo aproximado de 7 a 15 días, y pagos mensuales de hasta 18 mil soles que les solicitaron.