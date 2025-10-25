La denuncia de un ciudadano que buscaba a su amigo permitió a la Policía desarticular a la presunta banda criminal “Las Peperas y los Tarjeteros del Centro”, dedicada aparentemente a secuestrar y dopar a sus víctimas para robarles dinero.

Los efectivos llegaron al inmueble ubicado entre la av. Huancavelica y el jr. Tarapacá, luego de que el denunciante informara que su amigo le había enviado su ubicación en tiempo real antes de perder comunicación. En el lugar, los policías hallaron en el segundo piso a dos hombres inconscientes custodiados por dos sujetos que les impedían salir.

Las víctimas, J.L.C. (24) y R.A.Q. (21), fueron trasladadas al hospital Daniel A. Carrión, donde se les diagnosticó intoxicación por sustancia desconocida. Según relataron, acudieron al inmueble tras ser invitados a beber por un supuesto “jalador” que les ofreció diversión y compañía. Durante el registro del inmueble, el personal policial incautó tres terminales de punto de venta (Baxi Box), doce tarjetas Visa, numerosos voucheres bancarios y los teléfonos de las víctimas.

Se comprobó que desde las cuentas de los agraviados se realizaron transferencias por más de 25 mil soles, mientras que en poder de los detenidos se halló 16 mil soles en efectivo.

Los intervenidos fueron identificados como Marlo Hinostroza (33), Nereyda Antonio (35), Jim Vargas (38), Cristina Inga (33) y Andrea Castro (18). Todos fueron puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) en calidad de detenidos.