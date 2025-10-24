Un grupo de regantes del Valle del Mantaro protestó contra el reciente proceso electoral de la Junta de Usuarios del sector hidráulico, denunciando presuntas irregularidades y favoritismo hacia el actual presidente, Pablo Castro, quien resultó reelecto el pasado 12 de octubre.

Según los manifestantes, la comisión electoral habría excluido a dos listas de candidatos, dejando una sola en competencia, lo que según aseguran vulnera los principios democráticos del proceso. “Con apenas el 8 % de votantes no se puede hablar de una elección legítima”, señalaron los agricultores movilizados.

De los más de 11 300 usuarios registrados, solo alrededor de 1 400 participaron en los comicios, cifra que ha despertado reclamos de nulidad por falta de representatividad.

Los regantes marcharon hasta las oficinas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Mantaro para exigir la anulación de los resultados y la convocatoria a nuevas elecciones transparentes. “El comité ha sido elegido de manera fraudulenta. Los usuarios merecen un proceso limpio y democrático”, sostuvo José Luis Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio.