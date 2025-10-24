Por primera vez, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) aplicará su examen de admisión en la ciudad de Huancayo, tras la firma de un convenio que convierte al colegio particular Zárate en sede oficial para la región Junín.

La evaluación se desarrollará bajo la modalidad Ingreso Escolar Nacional (IEN), dirigida exclusivamente a estudiantes del quinto de secundaria. El representante del área de Admisión de la UNI, Huber Agurto, informó que Junín se ha posicionado como la segunda región con mayor número de postulantes por esta modalidad en todo el país, con aproximadamente 40 jóvenes inscritos. “Huancayo concentra un gran interés por las carreras de Ingeniería Civil y Aeroespacial, por eso se vio necesario acercar la evaluación y facilitar el acceso a los talentos regionales”, explicó.

La prueba de admisión se desarrollará de manera simultánea con otras sedes del país el domingo 7 de diciembre y mantendrá el mismo nivel de exigencia que en Lima. Los postulantes deberán cumplir con los requisitos del proceso IEN. Agurto explicó que el examen constará de 60 preguntas.

“Queremos que los jóvenes talentosos de las provincias tengan las mismas oportunidades de postular sin necesidad de viajar a Lima. Este examen solo es en un día, a diferencia del examen ordinario que se desarrolla en tres días”, explicó.