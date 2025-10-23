Un delincuente con amplio historial delictivo fue detenido por agentes de serenazgo de Muquiyauyo luego de ser sorprendido dentro de una vivienda ubicada frente al estadio del distrito, en plena Carretera Central.

El intervenido fue identificado como Joel Michael Rojas Moya (40), quien hace pocos meses recuperó su libertad tras cumplir condena por robo. Las cámaras de seguridad del inmueble registraron el momento en que el sujeto ingresó con otro cómplice, que logró escapar antes de la llegada de los serenos.

Rojas Moya no era un desconocido para las autoridades: en 2022 fue capturado por vecinos de Villa Huaycha, Sincos, cuando intentaba sustraer objetos de otra vivienda, siendo señalado entonces como el cabecilla de la banda “Los Techeros de la Margen Izquierda”.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Sincos, donde la fiscal de turno, Dra. Yanderith Hinostroza, dispuso las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.