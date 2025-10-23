La lucha anticorrupción en la región Junín parece haberse debilitado durante el 2025. Integrantes del Consejo Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ) alertaron la escasa ejecución de actividades públicas del órgano encargado de articular acciones frente a este flagelo, así como la falta de compromiso de las principales autoridades regionales y locales.

Según los representantes de la sociedad civil, la inasistencia del gobernador regional y de los alcaldes provinciales y distritales a las reuniones del consejo ha limitado el trabajo institucional del CRAJ, restándole legitimidad y capacidad operativa para enfrentar los casos de corrupción en la región.

Fred Goytendía, secretario técnico de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Corrupción, informó que ante esta falta de dinamismo, se ha convocado una campaña regional de denuncia de actos de corrupción para este viernes 24 de octubre, donde se espera la participación activa de las instituciones públicas y la ciudadanía.

“Este será el primer evento visible del CRAJ en todo el año. Lo estamos organizando prácticamente con recursos personales, sin apoyo presupuestal, porque creemos que el ciudadano común es quien más sufre los efectos de la corrupción”, explicó.

Goytendía señaló que la CRAJ cuenta con un plan anual de trabajo que contempla reuniones bimensuales y actividades de proyección social; sin embargo, muchas de ellas no se han cumplido.

“La Comisión debería tener más presencia pública y un trabajo sostenido. En años anteriores existía mayor coordinación con medios de comunicación y reportes periódicos. Este año no hemos tenido ningún informe ni pronunciamiento oficial”, precisó.

El representante también respondió sobre la ausencia de actores clave, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en las sesiones del consejo refleja una preocupante desarticulación institucional.

“Les hemos cursado invitaciones formales y esperamos que se sumen a la campaña de este viernes. La lucha contra la corrupción no puede ser un esfuerzo aislado”, agregó.