El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió este domingo a las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo electoral “ya están tomadas” y son “inapelables”.

Las declaraciones fueron brindadas durante una conferencia de prensa realizada tras la proclamación nacional de resultados de la elección presidencial.

Burneo sostuvo que cualquier solicitud presentada por ciudadanos u organizaciones políticas será atendida conforme al marco legal, aunque ello no modificará las resoluciones ya emitidas por el pleno del JNE.

“Las decisiones ya están tomadas”

“Las decisiones en torno a esta etapa ya están tomadas, son inapelables”, manifestó el titular del organismo electoral.

Asimismo, agregó que cualquier pedido formulado será respondido, pero no alterará las decisiones oficiales ya adoptadas.

“Cualquier pedido que se formule va a ser materia de una respuesta, pero no va a cambiar en nada las decisiones que hemos tomado como pleno”, enfatizó.

Roberto Burneo defiende autonomía del JNE

El presidente del JNE también respondió a agrupaciones políticas que habrían planteado plazos o exigencias públicas dirigidas al organismo electoral.

En ese contexto, remarcó que el Jurado Nacional de Elecciones actúa con autonomía, independencia y objetividad.

“No estamos presionados ni nos sentimos presionados bajo ninguna circunstancia ni por nadie”, declaró Burneo.

Añadió que las decisiones del pleno se adoptan respetando los tiempos y procedimientos establecidos en la ley electoral.

Pide tranquilidad y respeto democrático

El titular del organismo electoral invocó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la calma durante las siguientes etapas del proceso electoral.

“Invocamos la tranquilidad y el respeto de todos los que participan en los procesos electorales. Eso es democracia”, señaló.

Además, afirmó que el JNE garantizará el cumplimiento de la ley durante todo el proceso.

JNE evaluará declaraciones sobre el proceso electoral

Finalmente, Burneo indicó que el organismo electoral analizará, bajo el principio de neutralidad, las declaraciones realizadas en torno al proceso electoral.

Sin embargo, evitó adelantar posibles medidas o decisiones adicionales sobre el tema.