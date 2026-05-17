La congresista Norma Yarrow anunció que Renovación Popular presentará una solicitud de nulidad del acta de proclamación emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante la cual se oficializó el pase de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta presidencial.

El anuncio fue realizado tras la ceremonia en la que el JNE confirmó los resultados oficiales de la primera vuelta electoral.

Según indicó la parlamentaria e integrante de la fórmula presidencial de Renovación Popular, el recurso será presentado dentro del plazo de tres días establecido por la normativa electoral.

Alegan que existen recursos pendientes

Yarrow explicó que el personero técnico legal de Renovación Popular firmó el acta de proclamación dejando constancia de una reserva para solicitar posteriormente la nulidad.

“Al no haberse resuelto todos los recursos interpuestos por mi representada, la primera vuelta de elección presidencial no se encuentra expedita para la proclamación de resultados”, señala el documento citado por la congresista.

Asimismo, sostuvo que presentarán pruebas para sustentar su pedido.

“En tres días presentaremos las pruebas para que esta acta no tenga validez”, afirmó.

Renovación Popular sí asumirá escaños en el Congreso

La parlamentaria confirmó además que los diputados y senadores electos por Renovación Popular asumirán sus funciones en el próximo Parlamento.

“Vamos a asumir el cargo diputados y senadores porque la lucha está también adentro”, declaró.

En sus declaraciones, Yarrow cuestionó duramente a los organismos electorales y aseguró que defenderán lo que consideran irregularidades en el proceso.

Rafael López Aliaga aún evalúa asumir como senador

Respecto a Rafael López Aliaga, Yarrow señaló que todavía no se ha definido si asumirá finalmente un escaño en el Senado.

Indicó que esa decisión será conversada internamente dentro del partido en los próximos días.

“Sería un gran senador porque estaría combatiendo la lucha interna”, manifestó.

JNE proclamó resultados este domingo

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó este domingo los resultados de la primera vuelta presidencial desarrollada el 12 y 13 de abril.

Con ello, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, competirán en la segunda vuelta programada para el domingo 7 de junio.