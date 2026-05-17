El candidato presidencial Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) convocó a sus seguidores a una “Gran Marcha Nacional” para mañana, lunes, a las 6:00 p. m., en el Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima.

La manifestación se realizará en rechazo a la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), programada para hoy a las 7:00 a. m.

El postulante presidencial hizo el llamado a través de la red social X, en la que convocó a sus simpatizantes a participar en la movilización.

“Los patriotas peleamos hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú!”, publicó.

La candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, Norma Yarrow, también se sumó a la convocatoria y compartió un video en sus redes sociales. “No perdamos la esperanza. La patria se defiende”, escribió.

Más marchas

El ex alcalde de Lima ya ha encabezado diversas manifestaciones en las que ha reiterado denuncias sobre un presunto fraude en la primera vuelta.

En la denominada “Gran Marcha por la Democracia”, realizada el 19 de abril en el Campo de Marte, en Jesús María, participaron miles de personas.

Posteriormente, el 6 de mayo, realizó otra “Gran Marcha Nacional” bajo el lema de “defender y hacer respetar nuestro voto”.

Asimismo, el jueves 14 de mayo, López-Aliaga encabezó otra movilización en el Campo de Marte y posteriormente marchó junto a sus simpatizantes hacia la sede del JNE, en el Cercado de Lima.

Ese día, frente a la sede del ente electoral, el candidato se dirigió al presidente del JNE, Roberto Burneo, y cuestionó el desarrollo del proceso electoral.

“Usted es testigo de todo lo que está pasando. Sabe perfectamente que está destinando a la segunda vuelta a la señora Fujimori y al señor (Sánchez). Está llevando el Perú al matadero”, sostuvo.