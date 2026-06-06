Un operativo realizado por agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional permitió la incautación de diversos especímenes de fauna silvestre y derivados de animales protegidos que eran presuntamente comercializados de manera ilegal en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Comercio ilegal

La intervención se efectuó en el stand N.° 147 denominado “Artesanía Arturo”, como parte de las acciones de fiscalización orientadas a combatir delitos contra los recursos naturales y la biodiversidad. Durante el procedimiento, una persona fue intervenida y puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Según información policial, durante la diligencia se encontraron y decomisaron 18 colmillos de lobo marino, considerados partes de fauna silvestre cuya posesión y comercialización están sujetas a regulación. Asimismo, se hallaron diversos especímenes taxidermizados, es decir, animales preservados mediante técnicas especiales para su exhibición.

Entre los ejemplares incautados figuran una araña de seda, conocida por la resistencia de las fibras que produce; un escorpión látigo, artrópodo de apariencia similar a un escorpión pero perteneciente a un grupo distinto; un escarabajo zumbador, insecto caracterizado por el sonido que genera durante el vuelo; una mariposa ixias, apreciada por sus patrones y colores; y un chinche de las camelias, especie de insecto asociada a determinadas plantas ornamentales.

Las autoridades indicaron que el valor referencial de todo el material decomisado asciende a aproximadamente S/ 3.520, monto que incluye tanto las piezas derivadas de mamíferos marinos como los especímenes de fauna silvestre encontrados en el establecimiento.

De acuerdo con la legislación peruana, la extracción, tenencia, transporte y comercialización de especies silvestres o de partes de estas sin la documentación correspondiente puede constituir una infracción administrativa o un delito ambiental, dependiendo de las circunstancias del caso y de la condición de las especies involucradas.

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