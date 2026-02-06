El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) informó que, durante el 2025 y lo que va del 2026, se atendieron 100 reportes ciudadanos relacionados con el hallazgo de fauna silvestre en diversas zonas del litoral peruano, principalmente lobos marinos, pingüinos y tortugas.

Según el reporte, las regiones de Lima, Piura y Tumbes concentran la mayor cantidad de alertas registradas, lo que ha motivado el fortalecimiento de las acciones de atención y orientación en el marco de la campaña “Respetemos a la fauna silvestre marina”.

Además, la entidad indicó que muchas de estas especies llegan a playas cercanas a zonas urbanas por causas naturales, como la necesidad de descanso, procesos reproductivos, corrientes marinas que arrastran a las crías fuera de sus colonias o la escasez de alimento durante eventos como El Niño.

Asimismo, la interacción con actividades humanas, como la pesca, también puede influir en estos casos.

La entidad recordó a la población que, ante el hallazgo de animales marinos, se debe evitar acosarlos, manipularlos, alimentarlos o intentar devolverlos al mar. Ante ello, exhortó a reportar inmediatamente la situación a las autoridades competentes.

Por otro lado, pescadores reportaron la presencia de ballenas en la provincia de Camaná en los últimos días.

Hallazgo de lobos marinos, pingüinos y tortugas en el litoral peruano. Foto: SERFOR.